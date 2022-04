Fußball-Sammelbilder : Aus für Panini-Alben zur EM 2024

Modena/Frankfurt Schock für Fans der Kult-Sammelbildchen rund um Welt- und Europameisterschaften: Ab der Fußball-EM 2024 wird es keine Panini-Alben mehr geben. Welche Alternative es stattdessen geben soll.

Für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland müssen sich Sammelalben-Fans auf eine Neuerung gefasst machen. Der US-amerikanische Sammelkarten-Hersteller Topps wurde Partner der Euro 2024 sowie 2028 und vertreibt damit die offiziellen Sticker für diese Turniere, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit endet die jahrzehntelange Partnerschaft der Kult-Sammelbildchen-Firma Panini aus dem italienischen Modena, die nach Angaben der Europäischen Fußball-Union Uefa 1980 begann. Das Unternehmen äußerte sich auf Nachfrage am Mittwoch zunächst nicht dazu. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.