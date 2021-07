Catenaccio adè : So hat sich Italien mit einer neuen Spielweise zum EM-Favoriten gemausert

London Die Azzurri haben ihren Stil überarbeitet. Mit Angriffslust und Spaß sind sie das beste Team der EM. Im Halbfinale treffen sie Dienstag auf Spanien.

Italiens Fußball – das war mal ein Hauch Zynismus, der das Ergebnis vor Ästhetik stellte und in dem der Erfolg die (Abwehr-)Mittel heiligte. Das zweckmäßige Spiel machte das Land zu einer der erfolgreichsten Nationen der Welt. Offenbar aber muss umgedacht werden. Aus dem tiefen Tal der späten Zehner-Jahre, als die Mannschaft die Teilnahme an der WM 2018 verpasste, ist ein neuer italienischer Fußball aufgetaucht – schnell, offensiv, mit Spaß und Lust, selbstverständlich gepaart mit einem taktischen Können, das italienische Spieler offenbar in den Genen tragen, und einer sehr guten Defensive. Diese Mischung macht Italien zum EM-Favoriten. Nach dem 2:1-Erfolg über Belgien in einem begeisternden Viertelfinale spielen die Azzurri am Dienstag in London im Halbfinale gegen Spanien.