Ab Samstag für die EM NRW lockert Nachtflugverbot für Nationalmannschaften

In NRW laufen ab Samstag bis zum 10. Juli vier Achtelfinals, ein Viertelfinale und ein Halbfinale in Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln, jeweils ab 18 oder ab 21 Uhr. „Die Spielpartien können sich über die übliche Spielzeit von 90 Minuten hinaus im Wege der Verlängerung von 30 Minuten und ein Elfmeterschießen auf bis zu zirka 150 Minuten verlängern“, führt das Verkehrsministerium dazu aus. Wenn die Mannschaften dann trotz später Stunde die Heimreise ins Quartier über die Flughäfen Dortmund und Düsseldorf antreten wollen, auf denen Nachtstarts und Landungen eigentlich nicht erlaubt sind, so können sie dafür eine Sondererlaubnis beantragen und auch bekommen.