Jetzt anmelden Seien Sie beim EM-Talk der Rheinischen Post dabei

Sommerpause? Welche Sommerpause? Keine zwei Wochen müssen Fußball-Fans in diesem Jahr warten, bis es nach dem Finale der Champions League mit internationalem Fußball weitergeht. Und in diesem Jahr findet die Fußball-EM auch noch in Deutschland statt. Die besten Spieler Europas und zahlreiche Fans werden zu Gast sein. Am 14. Juni eröffnet Deutschland in München gegen Schottland das Turnier. Am 14. Juli wird der neue Weltmeister in Berlin gekürt.