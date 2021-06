Deutsche EM-Geschichte : Das erste EM-Spiel – ein wichtiger Wegweiser für die DFB-Elf

Oliver Bierhoff erzielt beim EM-Finale 1996 in der Verlängerung den Siegtreffer gegen Tschechien. Foto: dpa/Oliver Berg

München Am heutigen Dienstag startet Deutschland in das EM-Turneir. Bei den vergangenen Fußball-Europameisterschaften gab das erste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft für den weiteren Turnierverlauf die Richtung vor.

Auf einen erfolglosen Auftakt dagegen folgte in jüngster Vergangenheit stets eine enttäuschende EM: Im Jahr 2000 etwa schied Deutschland bereits in der Vorrunde aus. Das erste Gruppenspiel gegen Rumänien endete damals 1:1. Auch 2004 folgte auf einen misslungenen Start das Aus in der Gruppenphase.