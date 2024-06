Fußball-EM in Düsseldorf So sieht das Hotelzimmer von Frankreich-Star Kylian Mbappé aus

Im Lindner Hotel am Seestern in Düsseldorf schlafen während der Fußball-EM nacheinander fünf Nationalmannschaften. Als erstes kommen am Wochenende die Franzosen, weil sie am 17. Juni abends in Düsseldorf spielen.

Die „Queen Bed Deluxe Zimmer“ sind für die Spieler um Kapitän Kylian Mbappé reserviert.