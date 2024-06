„Können jederzeit ungültig gemacht werden“ Uefa warnt Fans vor EM-Tickets vom Schwarzmarkt

Am Freitag um 21 Uhr ist Anpfiff: Mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland in München startet die Fußball-Europameisterschaft. Das erste Spiel in NRW findet am Samstag in Köln statt (Ungarn gegen die Schweiz). Nun fragen sich Fans, wie reibungslos der Einlass etwa von Zehntausenden Fans in Köln und Düsseldorf wohl funktionieren wird. Denn die Tickets sind personalisiert und müssen per Handy-App vorgezeigt werden, so schreiben es die scharfen Bedingungen der Uefa vor, um Schwarzhandel zu unterbinden. Papierausdrucke und Sceenshots werden nicht akzeptiert.