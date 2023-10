Erste Ticketphase endet Zwischenstand bei den EM-Tickets: Was Fans bereits wissen – und was nicht

Nach über drei Wochen läuft die Uhr ab. Die erste Bewerbungsphase für Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland endet an diesem Donnerstag (14 Uhr). Die Europäische Fußball-Union Uefa hat schon über zehn Millionen Anfragen registriert. Das sind deutlich mehr als die rund 1,2 Millionen Tickets, die es in dieser Phase zu erstehen gibt. Was die Fans bereits wissen – und was nicht: