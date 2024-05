Sonderrechte für Fußball-EM Die Privilegien für Uefa und Co. müssen ein Ende haben

Ja, Einnahmen, die es auch nicht geben würde, wenn das Turnier gar nicht erst in Deutschland stattfinden würde. Der wirtschaftliche Faktor wird gerne hervorgehoben, wenn es um die Kritik an sportlichen Großevents geht. Es lässt sich auch nicht leugnen, dass die Gastgeberstädte durchaus davon profitieren, dass die Fans ihr Geld auch in den Städten lassen. Es gibt einen gemeinschaftsstiftenden Sinn solcher Events und sie sind wichtig, weil sie Menschen für Sport begeistern. Das haben zuletzt auch die Handball-EM 2024 in Deutschland, European Championships in München oder die Basketball-EM 2022 in Köln und Berlin deutlich gezeigt.