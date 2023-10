Fußball-EM-Qualifikation Spanien verdirbt Schottland den Matchball - Unruhe in Italien

Ex-Weltmeister Spanien hat tapferen Schotten den ersten Matchball verdorben und ist wieder voll auf Kurs Richtung Fußball-EM 2024 in Deutschland. Routinier Alvaro Morata (73.) und Debütant Oihan Sancet (86.) bescherten ihrer Mannschaft am Donnerstag ein 2:0 (0:0) - ein Punkt hätte Schottland in Sevilla bereits gereicht, um das erste von insgesamt 23 Tickets zu buchen.

12.10.2023, 22:53 Uhr

Spaniens Ferran Torres (r) im Duell mit Andrew Robertson aus Schottland. Foto: dpa/Jose Breton

Fünf Siege in fünf Spielen hatten die Schotten gefeiert, darunter ein 2:0 im Hinspiel durch zwei Tore ihres auch diesmal starken Mittelfeldmotors Scott McTominay (Manchester United). Bei einem Pfostenschuss des früheren Dortmunders Mikel Merino (34.) half das Glück. Ermittlungen gegen Spieler – zwei Profis reisen von Italiens Nationalteam ab Mögliches unerlaubtes Glücksspiel Ermittlungen gegen Spieler – zwei Profis reisen von Italiens Nationalteam ab McTominay traf dann auch diesmal per Freistoß (61.), doch ein Mitspieler stand knapp im Abseits. Trotz der späteren Gegentore wird Schottland (15 Punkte) sehr wahrscheinlich zur EM kommen. Spanien (12) hielt sich als Tabellenzweiter der Gruppe A Norwegen (10/4:0 auf Zypern) vom Leib, für das Erling Haaland doppelt traf. Dem EM-Ticket nah ist auch die Türkei - ohne den entlassenen Nationaltrainer Stefan Kuntz. Mit dessen Nachfolger Vincenzo Montella gelang ein 1:0 (1:0) im eminent wichtigen Spiel bei den bis dahin punktgleichen Kroaten - die Türkei thront nun mit 13 Punkten aus sechs Spielen an der Spitze der Gruppe D. Polen stand nach dem Trainerwechsel von Fernando Santos zu Michal Probierz in der Gruppe E erheblich unter Druck, zumal Topstar Robert Lewandowski fehlte. Durch ein 2:0 (1:0) auf den Färöern sind die EM-Chancen aber intakt. Überraschung der Gruppe ist der Tabellenführer: Albanien bezwang Tschechien in Überzahl 3:0 (1:0) und liegt mit besten Aussichten einsam an der Spitze. Das schwächelnde Italien muss am Samstag gegen Malta siegen, wird aber in der Vorbereitung empfindlich gestört. Der nationale Fußball-Verband FIGC schickte am Donnerstag Sandro Tonali (Newcastle United) und Nicolo Zaniolo (Aston Villa) nach Hause, nachdem die Turiner Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels gegen das Duo eingeleitet hatte. Beim Duell zweier deutscher Trainer zwischen Österreich (Ralf Rangnick) und Belgien (Domenico Tedesco) ist am Freitag (20.45 Uhr/DAZN) der Gewinner durch. Frankreich genügt zudem ein Sieg gegen die Niederlande, Portugal wäre im Falle eines Sieges gegen die Slowakei vorzeitig qualifiziert. Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber automatisch qualifiziert.

(ako/sid)