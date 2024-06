Großer Empfang Hier trainieren und wohnen die EM-Teams in NRW

Den Anfang machten am vergangenen Samstag die Albaner. Nach ihrer Landung in Düsseldorf wurden sie mit Gesang von 50 albanischen Kindern begrüßt. Danach ging es für die Mannschaft des brasilianischen Trainers Sylvinho weiter zu ihrem Quartier für die kommenden Wochen. Dafür wählte der Verband einen geschichtsträchtigen Ort: die Sportschule Kaiserau in Kamen. Berühmt wurde diese in den 1970er-Jahren, als sich dort das DFB-Team um Franz Beckenbauer, Gerd Müller oder Sepp Maier auf seine Turniere vorbereitete und 1974 Weltmeister wurde.