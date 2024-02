Diese EM-Quartiere sind in NRW Mbappe schläft in Bad Lippspringe, Ronaldo in Harsewinkel

Gemäß der Richtlinien der Uefa werden die Mannschaften mindestens fünf Tage vor dem ersten Spiel ihr Quartier beziehen. Jedes Team muss an seinem Hotelstandort mindestens eine öffentliche Trainingseinheit abhalten. Um die Reiserei zu minimieren, werden alle Nationen ihre Spiele in der Gruppenphase nur in zwei nah beieinander liegenden Clustern austragen. Die drei noch vakanten Plätze werden am 21. und 26. März in Play-offs vergeben.