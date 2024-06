Eröffnungsspiel in München So läuft die Eröffnungsfeier der Fußball-EM am Freitag ab

Service | Düsseldorf · Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Vor dem Spiel der DFB-Elf gegen Schottland wird es eine Eröffnungsfeier in München geben. Was Sie über den Ablauf wissen müssen.

11.06.2024 , 15:14 Uhr

Die zur „Fußball Arena München“ umgetauften Allianz Arena ist Austragungsort der Eröffnungsfeier. (Archivbild) Foto: AFP/ODD ANDERSEN

(Jne/dpa/sid)