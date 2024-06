Spielplan, Stadien, Tickets Das müssen Sie zur Fußball-EM 2024 in Deutschland wissen

Das Turnier beginnt mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München und endet mit dem Finale am 14. Juli 2024 in Berlin. Die insgesamt 51 Partien werden in zehn verschiedenen Städten ausgespielt. Weitere Austragungsorte neben München und Berlin sind Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Frankfurt und Stuttgart. In Berlin, München und Dortmund finden je sechs, in allen anderen Stadien vier oder fünf Spiele statt. Die deutsche Mannschaft spielt nach dem Eröffnungsspiel in München am Freitag, 14. Juni, während der Gruppenphase in Stuttgart am Mittwoch, 19. Juni und Frankfurt am Main am Sonntag, 23. Juni.