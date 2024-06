Viele Emotionen und Stolz bei den Fans „Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind alle Georgier für Georgien“

Am 26. Juni schrieben unsere geliebten Fußballer mit ihrem Sieg gegen Portugal das zweite Kapitel der georgischen Fußballgeschichte. Davor war der 26. März 2024 der wichtigste Tag für den georgischen Fußball und die Freude der ganzen Nation. An diesem Tag setzte sich die Mannschaft in Tiflis im Elfmeterschießen gegen Griechenland durch und qualifizierte sich für die Europameisterschaft. Schon die Qualifikation für die EM in Deutschland war für Georgien ein historisches Ereignis. Für viele Georgier einer der schönsten Tage ihres Lebens. In dieser Nacht wurde in Georgien viel gefeiert, aber auch viel vor Freude geweint.