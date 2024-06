EM 2024 Ein Bier aus jedem Land – englischer Fußballfan geht mit Sammlung viral

Sechs Monate hat ein englischer Fußballfan gebraucht, um Biere aus allen 24 Nationen zu kaufen, die ab Freitag an der Fußball-Europameisterschaft teilnehmen. Der 37-jährige Gus Hully ging mit seiner „Fußball-EM der Biere“, wie schon bei vergangenen Fußball-Turnieren, in sozialen Medien viral. Mehr als zehn Millionen Aufrufe erhielt sein jüngster Beitrag bis Donnerstag bei X, vormals Twitter. „Ich finde es wirklich bizarr, dass es eine so große Reaktion von so vielen Menschen hervorruft“, sagte Hully der Nachrichtenagentur PA.