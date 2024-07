Trost für den Gegner, Fairness und Teamgeist Das sind die besonderen Momente der Fußball-EM

Eine schöne Geste kam auch von Rumänien, das im Achtelfinale mit einer 3:0-Niederlage gegen die Niederlande ausgeschieden war. Nach dem Spiel hinterließ das Team einen Brief, in dem es Respekt und ihre Dankbarkeit gegenüber Deutschland als Gastgeberland ausdrückte: „Jedes Spiel, jede Emotion, jedes Erlebnis hat uns zusammengebracht, um die Magie des Fußballs zu spüren. Vielen Dank, dass Sie uns das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein!“, heißt es in dem Brief.