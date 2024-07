„Alles aus dem System herausgeholt“ Deutsche Bahn zieht Fazit nach Europameisterschaft

Positiv fällt die DB-eigene Bilanz beim Thema Sicherheit aus. Laut dem bundeseigenen Konzern kam es zu „keinen nennenswerten Vorfällen in den Zügen und an den Bahnhöfen“. 5.400 DB-Sicherheitskräfte waren demnach an den Bahnhöfen und in den Zügen unterwegs. Zwölf Millionen Reisende sind während der EM mit den ICE- und IC-Zügen der DB gefahren. Auch der EM-Pokal war mit der Bahn unterwegs und wurde über die Schiene zum Endspielort Berlin transportiert.