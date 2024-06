Buhmann auf Schienen Warum die Deutsche Bahn nach EM-Start in der Kritik steht

Zur angeblichen deutschen Effizienz schrieb ein Reporter der renommierten „New York Times“ schon nach den ersten EM-Tagen als Hinweis an die Leser: „Vergessen Sie alles, was Sie meinten zu wissen“. In dem Artikel wurde dann vor allem von verstopften U-Bahnen in München vor dem Eröffnungsspiel und stundenlangem Warten auf Gelsenkirchener Bahnsteigen referiert. Negativ aufgefallen seien zudem die Organisation der Fußwege an den Stadien und die deshalb langen Schlangen beim Einlass.