Rekord bei Spanien gegen Albanien Fußball-EM toppt bei Datennutzung im Düsseldorfer Stadion die Handball-EM

Bis zu 515 Gigabyte flossen zu Spitzenzeiten durch das O2-Mobilfunknetz im Stadion. Zum Vergleich: Während des Handball-Weltrekordspiels zur Eröffnung der EM am 10. Januar 2024 gingen zur Spitzenzeit 330 Gigabyte durch das Netz des Anbieters. Damals hatten die Zuschauer bei der Partie Deutschland gegen die Schweiz für einen neuen Rekord sowohl bei O2 als auch Vodafone in der Stockumer Arena gesorgt. Wie damals wurde der Spitzenwert auch jetzt in der Stunde vor dem Anpfiff, in diesem Fall also zwischen 20 und 21 Uhr, erzielt.