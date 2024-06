EM 2024 in Deutschland Was Sie zur neuen Fanmeile in Berlin wissen müssen

„Seit der WM 2006 ist die Fanmeile in ganz Deutschland eine Institution. Geliebt, gehasst, aber immer Teil von Berlin“, sagt Kulturprojekte-Geschäftsführer Moritz van Dülmen zu dem Projekt. „Mit dem Schulterschluss zwischen Sport und Kultur hoffen wir, dass diese Europameisterschaft noch lange in Berlin nachwirkt“, so van Dülmen weiter. Neben den Fußballübertragungen wird es nämlich noch mehr kulturelle Angebote auf der Fanmeile geben. So treten bereits am 12. Juni Rapper Luciano und Sängerin Leony bei der Eröffnungsshow auf. Danach wird der neue „Park“ täglich ab 8 Uhr geöffnet sein – auch außerhalb der Spieltage. An manchen fußballfreien Tagen werden außerdem Spielfilme mit Fußballbezug gezeigt, darunter „Kick it like Beckham“ und „Das Wunder von Bern“ – ebenfalls kostenlos. Zusätzlich soll es noch Konzerte und Vorträge geben.