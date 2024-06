Ungarn, Schottland, Schweiz Das sind Deutschlands Gruppengegner bei der EM

Schottland verspricht einen stimmungsvollen Auftakt, Ungarn will Revanche für die vergangene EM und die Schweiz ihrem großen Nachbarn Deutschland bei dessen Heim-EM ein Bein stellen. Die bei der Zeremonie am Samstag in Hamburg der deutschen Nationalmannschaft zugelosten Gegner haben bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer viel vor.