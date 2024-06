Euro 2024 Fußball-Sponsoren – verboten, geschätzt, verhasst

Von Alkohol-Anbietern auch nicht, weil das seit Jahren verboten ist. Davon war in den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch keine Rede, als der damalige Bundesligist Eintracht Braunschweig in seiner Abstiegssaison 1972/73 auf den Trikots seiner Spieler „Jägermeister“ präsentierte, den Likör des Wolfenbütteler Fabrikanten Günter Mast. Der hatte in den Statuten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der die Erlaubnis für Trikotwerbung damals verweigerte, erkannt, dass zwar Firmennamen, Firmenzeichen und Werbeaufschriften auf den Trikots verboten waren, aber nicht ein Logo. Und so wurde aus dem Braunschweiger Löwen als Vereinswappen kurzerhand der Jägermeister-Hirsch. Das erste Trikotsponsoring der Liga bewahrte die Eintracht aber auch nicht vor dem vorübergehenden Sturz in die Zweitklassigkeit. Nach dem Wiederaufstieg trug aber dann sogar der aus Spanien zurückgekehrte Weltmeister Paul Breitner das Jägermeister-Trikot.