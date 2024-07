Die wichtigsten Fragen Autokorsos bei der Fußball-EM – Was erlaubt ist und was nicht

Hupen, Fahnen schwenken und Freude zeigen – das Phänomen Autokorso ist in diesem Sommer wieder im Trend. Fußballfans feiern so in den Städten die Erfolge ihrer Nationalmannschaft. Auch am Dienstagabend kam es zu einigen Autokorsos, als die Türkei im Achtelfinale in Leipzig gegen Österreich gewann. Doch ist solch ein Autokorso erlaubt und wer haftet bei Schäden? Die Deutsche Presse-Agentur gibt einen Überblick.