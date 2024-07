Fußball-EM 2024 Anreisechaos auf dem Weg nach Dortmund – Pressekonferenz der Niederlande abgesagt

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sah die Sache gelassen. „Wir würden ruhig bleiben in so einer Situation. Das Spiel ist erst morgen um 21.00 Uhr, es ist noch genug Zeit Sie werden sicher noch Abendessen bekommen. Das wird keinen Einfluss auf das Spiel haben“, sagte Southgate, dessen Engländer vom Teamcamp in Blankenhain aus pünktlich ankamen.