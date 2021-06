Übersicht : Der Spielplan zur EM 2021

Düsseldorf Deutschland bekommt es bei der EM 2021 in der Vorrunde mit Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn zu tun. Die deutsche Nationalelf wird ihre Gruppenspiele in München austragen. Wir geben Ihnen einen Überblick.

Die EM 2021 wird in elf europäischen Ländern ausgetragen - auch in Deutschland. Die weiteren Gastgeber sind Aserbaidschan , Italien, Russland, Schottland, Spanien, Rumänien, Ungarn , Dänemark , England und die Niederlande .

Am 30. November 2019 wurden in Bukarest die sechs Vorrundengruppen der EM-Endrunde ausgelost. Insgesamt 24 Teams haben sich für die EM qualifiziert. Jeweils vier Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale der Europameisterschaft 2021.

Deutschland spielt in der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, den amtierenden Europameister Portugal und Ungarn.

Spielplan der EM 2021:

Freitag, 11. Juni 2021 Gruppe A: Türkei – Italien (in Rom)

Sonntag, 13. Juni 2021 Gruppe D: England – Kroatien (London), 15 Uhr Gruppe C: Österreich – Nordmazedonien (Bukarest), 18 Uhr Gruppe C: Niederlande – Ukraine (Amsterdam), 21 Uhr

Donnerstag, 17. Juni 2021 Gruppe C: Ukraine – Nordmazedonien (Bukarest), 15 Uhr Gruppe B: Dänemark – Belgien (Kopenhagen), 18 Uhr Gruppe C: Niederlande – Österreich (Amsterdam), 21 Uhr

Montag, 21. Juni 2021 Gruppe C: Nordmazedonien – Niederlande (Amsterdam), 18 Uhr Gruppe C: Ukraine – Österreich (Bukarest), 18 Uhr Gruppe B: Finnland – Belgien (St. Petersburg), 21 Uhr Gruppe B: Russland – Dänemark (Kopenhagen), 21 Uhr

Achtelfinale der Europameisterschaft 2020

Samstag, 26. Juni 2021

Spiel 1: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B (18 Uhr in Amsterdam)

Spiel 2: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe C (21 Uhr in London)