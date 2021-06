Debakel bei EM 2000 : Als Portugals Conceicao das Ende des Bundestrainers besiegelte

Düsseldorf Vor 21 Jahren war es Portugal, dass das Debakel für die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft perfekt machte. Erich Ribbeck trat nach dem Vorrundenaus des Titelverteidigers zurück. Ein Portugiese fiel besonders auf.

Zum dritten Mal wird nach einer Europameisterschaft die Ära eines Bundestrainers enden. Joachim Löw hat seinen Abschied längst angekündigt. In den anderen beiden Fällen kam das Aus für den Trainer, nachdem das deutsche Team in der Vorrunde scheiterte. Sowohl 1984 als auch 2000 reiste das DFB-Ensemble als Titelverteidiger an, was die Schmach des frühen Scheiterns nochmal schwerwiegender machte.