Forderung der Uefa : Münchens Oberbürgermeister gibt keine Garantie für EM-Spiele mit Zuschauern

München Die Uefa fordert von den Ausrichterstädten der Fußball-EM 2021, dass sie Spieler mit Zuschauern garantieren. Noch am Wochenende hieß es, München hoffe auf eine Auslastung von 50 Prozent. Doch der Oberbürgermeister der Stadt bleibt skeptisch.

München kann zwei Monate vor Beginn der Fußball-EM weiterhin keine Spiele mit Zuschauern garantieren und riskiert damit das Aus als Ausrichterstadt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) teilte am Montag nach einem Treffen mit DFB-Vizepräsident Rainer Koch mit, dass er sich zwar Fans in der Allianz Arena wünsche. In der aktuellen Pandemielage aber sei nicht ausgeschlossen, dass dieser Wunsch im Juni unerfüllt bleibt.