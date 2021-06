Weltmeister, Goldene Generation, Wiedergutmachung : Das sind die Favoriten bei der Fußball-EM

Frankreichs Karim Benzema (M), Paul Pogba (l.) Kylian Mbappé sind beim Training gut gelaunt. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Service Düsseldorf Welche ist die beste Nationalmannschaft Europas? Wer hat diesemal das beste Team zusammen? Die EM verspricht Antworten zu liefern. Drei der Favoriten treffen dabei schon in der Gruppenphase aufeinander.

Bei den Buchmachern liegen Frankreich, England und Belgien vorne, wenn man auf den neuen Europameister tippen will. Dahinter folgen Portugal, Spanien, Deutschland, die Niederlande und Italien. Doch wer hat die besten Chancen?

Frankreich (Gruppe F)

Als amtierender Weltmeister gehört Frankreich fast automatisch zu den Top-Favoriten, aber vor allem haben die Franzosen einen enorm starken Kader: Kylian Mbappé und Antoine Griezmann führen die Offensive an, in die außerdem Routinier Karim Benzema zurückkehrt. In der Abwehr hält Raphaël Varane den Laden zusammen. Außerdem wird sich wohl kein Gegenspieler auf das Duell mit dem überragenden Abräumer N’Golo Kanté freuen.

England (Gruppe D)

England wurde Vierter bei der WM 2018, hat aber den Ruf, bei Turnieren häufig nicht abzuliefern. Das Talent für eine sehr erfolgreiche EM ist zweifellos vorhanden, auch bei den „Three Lions“ ist die Offensive das große Prunkstück: Harry Kane, Marcus Rashford oder Jadon Sancho könnten England zum Gruppensieg führen, auch wenn direkt im ersten Spiel der Vize-Weltmeister Kroatien wartet.

Belgien (Gruppe B)

Der Erste der Fifa-Weltrangliste will mit seiner „Goldenen Generation“ noch einmal angreifen. Beim WM-Dritten wird es darauf ankommen, wie viele der Stars in guter Form sind. Romelu Lukaku wurde nach einer starken Saison mit Inter Mailand Meister. Eden Hazard und Thorgan Hazard haben dagegen beide eine schwierige Spielzeit hinter sich. Mittelfeld-Regisseur Kevin De Bruyne verletzte sich im Champions League-Finale, wird aber wohl rechtzeitig fit.

Portugal (Gruppe F)

Bei der vergangenen Europameisterschaft holte Portugal etwas überraschend den Titel. Auch dieses Jahr muss sich Portugal in der starken Gruppe mit Frankreich und Deutschland nicht verstecken. Schließlich wirbeln in der Offensive Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes oder João Félix, auch Frankfurts Torjäger André Silva haben die Portugiesen in der Hinterhand. Wie Raphaël Guerreiro auf der Außenbahn die Fäden ziehen kann, war zudem an vielen Bundesliga-Wochenenden gut zu beobachten.

Spanien (Gruppe E)

Bei der EM 2016 und der WM 2018 schieden die Iberer schon im Achtelfinale aus. Die EM-Qualifikation gelang aber als Gruppenerster ohne Niederlage. Besonders im Gedächtnis blieb der krachende 6:0-Sieg gegen Deutschland in der Nations League Ende 2020. Ferrán Torres, Álvaro Morata und Dani Olmo von RB Leipzig standen damals auf dem Platz und sind auch jetzt im Kader. Rekordnationalspieler Sergio Ramos ist zwar erstmals nicht mit dabei, aber mit Sergio Busquets geht trotzdem ein erfahrener Mann auf dem Platz voran.

Deutschland (Gruppe F)

Genau wie für Frankreich und Portugal wird es für Deutschland darum gehen, überhaupt die Gruppenphase in der Hammergruppe F zu überstehen. Immerhin kommen aber auch die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale. Das Team von Joachim Löw will eine Blamage wie bei der WM 2018 unbedingt vermeiden. Die Führungsspieler Thomas Müller und Mats Hummels kehren zurück und sollen der talentierten Mannschaft mit ihrer Erfahrung helfen. Die Leistungen der Nationalelf waren zuletzt oft schwankend, vor allem in der Defensive.

Niederlande (Gruppe C)

Die Niederlande sind nach der verpassten EM 2016 und WM 2018 wieder bei einem großen Turnier dabei. Matthijs de Ligt soll in der Abwehr in Abwesenheit des verletzten Virgil van Dijk für Stabilität sorgen, Frenkie de Jong und Georginio Wijnaldum im Mittelfeld für Ordnung und Impulse nach vorne. Im Angriff ruhen viele Hoffnungen auf Memphis Depay. Auch der Wolfsburger Wout Weghorst ist zumindest im vorläufigen Aufgebot dabei, nachdem er lange nicht berücksichtigt wurde. Die Qualifikation für das Turnier gelang den Niederlanden als Gruppenzweiter hinter Deutschland.

Italien (Gruppe A)

Auch Italien verpasste die WM 2018 und will wieder zurück zu erfolgreichen Zeiten. In der Qualifikation gewann die Mannschaft alle zehn Spiele. Die beiden Abwehr-Haudegen Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci sind nach wie vor dabei. Im Mittelfeld geht Champions-League-Sieger Jorginho voran. Die Offensive mit Federico Bernardeschi oder Ciro Immobile komplettiert eine vielversprechende Achse.

