Trotz Pandemie : EM wird Turnier der Rekordprämien

Leroy Sane, Timo Werner und Thomas Müller bejubeln einen Treffer. Foto: dpa/Federico Gambarini

Der Rubel rollt auch in der Pandemie weiter: Die Uefa schüttet bei der Europameisterschaft so viel Geld aus wie nie in der Turniergeschichte.

Dass auch der Fußball wegen der Corona-Pandemie im Krisenmodus steckt, lässt sich an vielen Stellen registrieren. Bei den Prämien, die bei der EURO (11. Juni bis 11. Juli) an die 24 Teilnehmer ausgeschüttet werden sollen, bleibt die Europäische Fußball-Union (Uefa) aber generös.

Insgesamt beträgt das Preisgeld für diese Endrunde 331 Millionen Euro. Das sind 30 Millionen mehr als bei der EM-Endrunde 2016 in Frankreich, an der erstmals 24 Nationen teilnahmen. Vor der Krise hatte die Uefa sich gar auf einen Topf von 371 Millionen Euro für die EURO 2020 festgelegt, einen Rekord stellt aber auch der nach unten korrigierte Wert dar.

Das Antrittsgeld für jede Auswahl liegt bei 9,25 Millionen Euro. Jeder Sieg in der Gruppenphase wird mit einer Millionen Euro belohnt, bei einem Unentschieden gibt es die Hälfte. Der Achtelfinaleinzug spült weitere 1,5 Millionen Euro in die Verbandskassen, für das Viertelfinale gibt es nochmal 2,5 Millionen, für das Halbfinale vier. Der unterlegene Finalist nimmt on top fünf Millionen mit, der Europameister neben dem Henri-Delaunay-Pokal und ewig währendem Ruhm weitere acht Millionen.

Wer sämtliche sieben Spiele auf dem Weg zum Titel gewinnt, streicht somit 28,25 Millionen Euro aus dem Prämientopf der Uefa ein - nach ursprünglichen Plänen des Verbandes hätten es 34 Millionen sein sollen. Vor fünf Jahren waren es noch 27 Millionen.

Das Geld wandert natürlich zumindest teilweise weiter in die Taschen der Spieler, Stichwort: Erfolgsprämien. Sollte die deutsche Mannschaft ihren vierten kontinentalen Titel nach 1972, 1980 und 1996 holen, würde der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an jeden der 26 Akteure 400.000 Euro überweisen - der WM-Titel 2014 war "nur" 300.000 Euro wert.

Die Rekordprämie handelte Kapitän Manuel Neuer im vergangenen Herbst mit DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge aus, das berichtete die Bild-Zeitung. In Summe wären das 10,4 Millionen Euro für die Mannschaft, hinzu kämen Erfolgsboni für das Team rund um das Team, allen voran für Bundestrainer Joachim Löw. Beim DFB bliebe dennoch eine nennenswerte Summe hängen.

Allerdings sind die Prämien wohl stark erfolgsabhängig ausgehandelt worden. So fließt für den Achtelfinaleinzug nur dann Geld an die Spieler, wenn die deutsche Mannschaft ihre überaus schwierige Gruppe mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal als Erster abschließt. Ist dies nicht der Fall, müsste der DFB erst ab dem Viertelfinaleinzug die Schatulle für Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Co. öffnen.

