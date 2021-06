Portugal (Gruppe F)

Bei der vergangenen Europameisterschaft holte Portugal etwas überraschend den Titel. Auch dieses Jahr muss sich Portugal in der starken Gruppe mit Frankreich und Deutschland nicht verstecken. Schließlich wirbeln in der Offensive Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes oder João Félix, auch Frankfurts Torjäger André Silva haben die Portugiesen in der Hinterhand. Wie Raphaël Guerreiro auf der Außenbahn die Fäden ziehen kann, war an vielen Bundesliga-Wochenenden gut zu beobachten. Zudem steht in der Innenverteidigung mit Ruben Dias der beste Spieler der abgelaufenen Premier-League-Saison.

Portugal im Portrait.