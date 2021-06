Deutschland gegen Frankreich : Beiß-Attacke von Rüdiger sorgt für Kritik

München Ein Zweikampf zwischen Antonio Rüdiger und Paul Pogba hat im Spiel zwischen Deutschland und Frankreich für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Verteidiger scheint den Gegner in den Rücken zu beißen.

Ende der ersten Halbzeit kommen sich Deutschlands Antonio Rüdiger und Frankreich-Star Paul Pogba besonders nahe. Beide gehen im Zweikampf in engen Körperkontakt. Verteidiger Rüdiger lehnt sich in den Rücken des Franzosen. Umklammert seinen Oberkörper.

In der Zeitlupe sieht man, wie er mit dem Mund zu Trikot und Schulterblatt des Franzosen geht und zumindest leicht zubeißt oder an Pogba „knabbert“, wie ZDF-Experte Per Mertesacker später feststellt und den Champions-League-Sieger für die Aktion kritisiert. „Wir brauchen Freude im Spiel, nicht so was“, sagt Mertesacker. Pogba schreit kurz auf in der Szene, beschwert sich beim Schiedsrichter, der aber nicht weiter auf die Szene reagiert.