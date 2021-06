Alle News zur Fußball-EM : Kroatien enttäuscht im Test gegen Armenien

Borna Barisic (l) aus Kroatien wird von Andre Calisi aus Armenien gefoult. Foto: dpa/Uncredited

Liveblog Mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie startet am 11. Juni die Fußball-EM. Gespielt wird bis zum Finale am 11. Juli in elf Ländern. In unserem Liveblog halten wir Sie über die EM auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken