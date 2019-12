Übersicht : Der Spielplan zur EM 2020

Düsseldorf Deutschland bekommt bei der EM 2020 in der Vorrunde mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal zu tun. Die deutsche Nationalelf wird ihre Gruppenspiele in München austragen. Wir geben Ihnen einen Überblick.

Die EM 2020 wird in 12 europäischen Ländern ausgetragen - auch in Deutschland. Die weiteren Gastgeber sind Aserbaidschan, Italien, Russland, Schottland, Spanien, Irland, Rumänien, Ungarn, Dänemark, England und die Niederlande.

Am 30. November 2019 wurden in Bukarest die sechs Vorrundengruppen der EM-Endrunde ausgelost. Insgesamt 24 Teams haben sich für die EM qualifiziert. Jeweils vier Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale der Europameisterschaft 2020.

Deutschland spielt in der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich und den amtierenden Europameister Portugal. Der dritte Kontrahent wird erst am 31. März 2020 nach dem Ende der Play-off-Partien feststehen.

Spielplan der EM 2020:

Freitag, 12. Juni 2020 Türkei - Italien in Rom (21.00 Uhr)

Samstag, 13. Juni 2020 Wales - Schweiz in Baku/Aserbaidschan (15.00)

Mittwoch, 17. Juni 2020 Türkei - Wales in Baku/Aserbaidschan (18.00) Italien - Schweiz in Rom (21.00)

Sonntag, 21. Juni 2020 Italien - Wales in Rom (18.00) Schweiz - Türkei in Baku/Aserbaidschan (18.00)

Samstag, 13. Juni 2020 Dänemark - Finnland in Kopenhagen (18.00) Belgien - Russland in St. Petersburg (21.00)

Mittwoch, 17. Juni 2020 Finnland - Russland in St. Petersburg (15.00)

Donnerstag, 18. Juni 2020 Dänemark - Belgien in Kopenhagen (18.00)

Montag, 22. Juni 2020 Finnland - Belgien in St. Petersburg (21.00) Russland - Dänemark in Kopenhagen (21.00)

Gruppe C

Sonntag, 14. Juni 2020 Österreich - noch unbekannt in Bukarest (18.00) Niederlande - Ukraine in Amsterdam (21.00)

Donnerstag, 18. Juni 2020 Ukraine - noch unbekannt in Bukarest (15.00) Niederlande - Österreich in Amsterdam (21.00)

Montag, 22. Juni 2020 noch unbekannt - Niederlande in Amsterdam (18.00) Ukraine - Österreich in Bukarest (18.00)

Sonntag, 14. Juni 2020 England - Kroatien in London (15.00)

Montag, 15. Juni 2020 noch unbekannt - Tschechien in Glasgow (15.00)

Freitag, 19. Juni 2020 Kroatien - Tschechien in Glasgow (18.00) England - noch unbekannt in London (21.00)

Dienstag, 23. Juni 2020 Tschechien - England in London (21.00) Kroatien - noch unbekannt in Glasgow (21.00)

Montag, 15. Juni 2020 Polen - noch unbekannt in Dublin (18.00) Spanien - Schweden in Bilbao (21.00)

Freitag, 19. Juni 2020 Schweden - noch unbekannt in Dublin (15.00)

Samstag, 20. Juni 2020 Spanien - Polen in Bilbao (21.00)

Mittwoch, 24. Juni 2020 noch unbekannt - Spanien in Bilbao (18.00) Schweden - Polen in Dublin (18.00)

Dienstag, 16. Juni 2020 noch unbekannt - Portugal in Budapest (18.00) Frankreich - Deutschland in München (21.00)

Samstag, 20. Juni 2020 noch unbekannt - Frankreich in Budapest (15.00) Portugal - Deutschland in München (18.00)

Mittwoch, 24. Juni 2020 Deutschland - noch unbekannt in München (21.00) Portugal - Frankreich in Budapest (21.00)

Achtelfinale der Europameisterschaft 2020

Samstag, 27. Juni 2020

Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B in Amsterdam (18:00)

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C in London (21.00)