Italienische Medienberichte : Europas Topligen bitten Uefa um Verschiebung der EM

Frankfurt Eine mögliche Verschiebung der paneuropäischen Fußball-EM im Sommer (12. Juni bis 12. Juli) rückt durch die Ausbreitung des Coronavirus immer mehr in den Fokus.

Durch eine Verlegung der Euro wollen die Ligen demnach sicherstellen, ihre laufenden Saisons zu Ende spielen zu können. Noch am Dienstag hatte die Uefa zum wiederholten Male betont, dass sie trotz des Coronavirus am Terminkalender für die Euro festhalten wolle. "Es gibt keinen Grund, am geplanten Zeitplan etwas zu ändern", teilte der Verband auf SID-Anfrage mit und verwies darauf, dass noch keine Anträge auf eine Verschiebung des Turniers eingegangen seien. Der Vorstoß der fünf Europäischen Topligen könnte nun Bewegung in die Angelegenheit bringen.