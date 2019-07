19,3 Millionen Kartenanfragen : Tickets für EM 2020 sind heiß begehrt

Nyon Die Tickets für die Fußball-EM 2020 sind heiß begehrt. 19,3 Millionen Anträge gingen allein während der ersten Verkaufsphase seit dem 12. Juni ein. Die Karten werden via Losentscheid vergeben.

In der ersten Verkaufsphase von Tickets für die Fußball-EM 2020 sind bei der Uefa 19,3 Millionen Anträge für Eintrittskarten eingegangen. Wie die Europäische Fußball-Union am Montag mitteilte, waren neben dem Endspiel und den Halbfinals in London die Gruppenspiele in München und Amsterdam besonders begehrt. Die genaue Anzahl der Anfragen für die vier Partien in der bayerischen Landeshauptstadt wurde zunächst nicht benannt.