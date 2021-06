EM-Start gegen Frankreich : Als Fontaine Deutschland im Alleingang besiegte

Just Fontaine traf 1958 viermal gegen Deutschland. Foto: Horstmüller

Düsseldorf Deutschlands erster EM-Gegner ist Frankreich mit seinem fast furchterregendem Offensiv-Personal. 1958 bei der WM war es ein Franzose, der der deutschen Abwehr zusetzte: Just Fontaine.

Es ist schon furchterregend, was Deutschlands erster Gruppengegner Frankreich an offensivem Personal zu bieten hat. Antoine Griezmann, Kilian Mbappé, Karim Benzema – allein das vermutlich erste Angriffstrio der Franzosen klingt fast nach einer Heimsuchung für die Defensive des Gegners. Es wäre nicht das erste Mal, dass französische Angriffslust einer deutschen Abwehr das Fürchten lehrt, nur, dass es 1958 bei der Weltmeisterschaft in Schweden nicht ein Trio war, sondern ein einziger Mann, der dem DFB-Team zusetzte: „Monsieur Dynamite“, Just Fontaine.

1933 in Marrakesch geboren, erlebte er mit 24 Jahren seinen absoluten Karriere-Höhepunkt: 13 Tore schoss er bei der WM, das ist bis heute ein unerreichter Rekord. Seine schwedische Torparade ist in diversen Sample-Videos bei You Tube abrufbar. Dabei wäre Fontaine, der für Stade Reims spielte in jener Zeit eigentlich nur Ersatzmann gewesen bei der Weltmeisterschaft, hätte sich im Vorfeld nicht der eigentlich gesetzte Raimond Bliar verletzt. Fontaine nutzte sein Chance eindrucksvoll.

Info 30 Tore in 21 Spielen für Frankreich Nationalteam 21 Einsätze zwischen 1953 und 1960, 30 Tore, also 1,43 pro Spiel. Trainer 1967 wir er Nationaltrainer; er wird aber nach zwei Heimniederlagen ersetzt. Danch trainierte er Paris Saint-Germain (1973 bis 1976) und den FC Toulouse (1978/79) sowie die marokkanische Nationalmannschaft.

Wäre es nicht die WM des erst 17 Jahre alten Pelé gewesen, der im brasilianischen Weltmeisterteam alles überstrahlte und im Halbfinale beim 5:2 gegen die Franzosen drei Tore erzielte, wäre Fontaines fantastische Quote wohl nochmal in ein anderes Licht gerückt. Auch Fontaine traf in der Vorschlussrunde wie in allen WM-Spielen, indes war sein neuntes Turniertor eines ohne Effekt, Frankreich war nach einer Verletzung früh dezimiert und daher ohne Chance. Später schwärmte Pelé seinem Vater aber von Fontaine vor.

Auch wegen des Spiels um Platz drei gegen die Deutschen, den amtierenden Weltmeister. Es wurde der größte Tag in der Karriere des Just Fontaine, er traf viermal. Nach seinem Dreierpack im ersten WM-Spiel gegen Paraguay schoss er nun das 1:0, das 3:1, das 5:2 und das 6:3, er allein machte Frankreich zum WM-Dritten mit einem Tor aus Mittelstürmerposition, einem Abstauber und zwei sauber abgeschlossenen Sololäufen.

Für seinen WM-Torrekord, mit dem er den Ungarn Sanor Koscis überbot, der 1954 elfmal getroffen hatte, bekam er von einer schwedischen Boulevardzeitung ein Gewehr als Trophäe. Die 13 Tore, für die er nur 18 Torschüsse benötigte, schoss er mit den Schuhen eines Ersatzspielers, weil sein Paar kaputt war. So etwas würden Griezmann, Mbappé und Benzema wohl nicht dulden. Aber die vier Tore gegen Deutschland, die Fontaine 1958 erzielte, die würde jeder von ihnen mit Kusshand nehmen.