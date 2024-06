Vorrundenanalyse der Europameisterschaft „Das Niveau ist bisher enttäuschend“

An der Aufstellung der DEB-Auswahl würde Funkel festhalten: „Ich glaube, dass Rüdiger spielen wird. Dann würde ich für Tah Anton bringen, der in Stuttgart eine überragende Saison gespielt hat, sowohl in der Abwehr als auch im Spielaufbau. Sollte Rüdiger ausfallen, könnte Schlotterbeck spielen, der in der Champions League zuletzt sehr gut gespielt hat. Ich hätte auch Hummels mitgenommen, den ich noch stärker einschätze als Anton und Schlotterbeck. Wirtz macht für mich einen müden Eindruck. Er läuft von allen Spielern am meisten. Vielleicht ist sein Akku leer. Vielleicht kann man darüber nachdenken, Sane zu bringen, Gündogan dann auf die 10 und Musiala auf die linke Seite zu stellen.“ Vorne setzt Funkel weiter auf Havertz von Beginn: „Es gibt immer Situationen, wo es nicht läuft und man einen braucht, durch dessen Einwechslung ein Ruck durch die Zuschauer und die Mannschaft geht. Dafür ist Füllkrug der ideale Spieler.“