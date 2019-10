1:1 gegen Frankreich : Ayhan trifft - Türken salutieren erneut

Paris Frankreich hat die vorzeitige Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 verpasst. Der Weltmeister kommt gegen die Türkei nicht über ein 1:1 hinaus. Fortunas Kaan Ayhan trifft für den Tabellenführer zum Ausgleich. Erneut salutieren türkische Spieler.

Olivier Giroud köpfte die Franzosen nach einem Eckball in Führung (76.), Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf traf nach einem Freistoß ebenfalls per Kopf (82.) zum Ausgleich. Der Abwehrspieler war erst in der 53. Minute für Mehmet Zeki Celik eingewechselt worden. Teamkollege Kenan Karaman spielte durch.