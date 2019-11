Überall im Land wurden in der Nacht zum Samstag finnische Flaggen geschwenkt. Hunderte Fußball-Fans feierten den historischen 3:0 (1:0)-Sieg über Liechtenstein auf einem zentralen Platz in Helsinki. Manche kletterten dort auf die Statue Havis Amanda, an der die Finnen vor sechs Monaten bereits den Titel bei der Eishockey-WM bejubelt hatten.