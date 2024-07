Wolfsgruß und fremdenfeindliche Gesänge So wird ein friedliches Fußballfest zerstört

Leider mischen sich jetzt auch nationalistische Töne in dieses bislang unbeschwerte Fest. Der Doppeltorschütze der Türken, Merih Demiral, zeigte den faschistischen Wolfsgruß nach seinem zweiten Treffer im Achtelfinale gegen Österreich. Er sei stolz darauf, Türke zu sein. „Und das sagt diese Geste“, fügte er als Erklärung hinzu. Was er damit meint, ist ihm entweder selbst nicht klar, oder er versucht, eine mögliche rechtsextreme Gesinnung zu verbergen. Denn der Gruß ist das zentrale Erkennungszeichen der Bewegung „Ülkücü“, in Deutschland auch bekannt als Graue Wölfe. Deren Anhänger treten für ein Großtürkisches Reich von Wien bis nach China ein. Als Feinde der Türken sehen sie Armenier, Kurden, Griechen und Juden, die sie als minderwertige „Rassen“ betrachten. Auch im Publikum zeigten unter den Anhängern der türkischen Mannschaft viele den Wolfsgruß. Er ist offenbar in nationalistischen und chauvinistischen Kreisen weit verbreitet. In Österreich ist der Gruß seit 2019 offiziell verboten, in Deutschland bislang nicht.