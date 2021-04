Viele Zuschauer in München „nicht vertretbar“ : Lauterbach hält erneute EM-Absage für denkbar

Köln SPD-Politiker Karl Lauterbach hält EM-Spiele im Sommer in München vor großer Zuschauerkulisse für ausgeschlossen. Stattdessen könnte er sich sogar vorstellen, dass das Turnier noch ganz abgesagt wird.

Eine Garantie für große Zuschauerzahlen, wie sie die Europäische Fußball-Union (Uefa) von dem deutschen EM-Standort verlangt, sei in Zeiten der Corona-Pandemie nicht zu geben und daher ein falsches Zeichen. Die EM soll vom 11. Juni bis 11. Juli möglichst in zwölf europäischen Städten stattfinden, die endgültige Entscheidung darüber trifft das Uefa-Exekutivkomitee am Montag.

Sollte in München vor vielen Fans gespielt werden, würde das "unserer Corona-Politik in den Rücken fallen", sagte der 58-Jährige: "Denn die Spiele beginnen ja zu einem Zeitpunkt, an dem wir wahrscheinlich noch in einem relativ harten Lockdown sein werden."