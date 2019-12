Bis zu 73.000 Karten : Verkaufsstart von EM-Tickets für deutsche Fans am Mittwoch

Nyon Die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft können sich ab Mittwoch speziell für Eintrittskarten der deutschen EM-Spiele bewerben.

Die UEFA öffnet dafür am 4. Dezember um 14.00 Uhr ein Verkaufsfenster, das bis zum 18. Dezember geöffnet ist. Für jedes der drei Gruppenspiele in München stehen für Fans beider Teams jeweils 12 000 Karten zur Verfügung. Die Verteilung der deutschen Fan-Tickets überlässt die Europäische Fußball-Union dem Deutschen Fußball-Bund.

Für mögliche K.o.-Partien in Achtel- und Viertelfinale sind unabhängig vom Spielort jeweils 6000 Karten für deutsche Fans reserviert, für das Halbfinale in London wiederum 12 000 und für das Endspiel am 12. Juli 2020 in Wembley 13 000 Karten.