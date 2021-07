Die Joker treffen nicht : England-Trainer Southgates wieder tragische Elfmeter-Figur

London Gareth Southgate und die Elfmeter – das wird so schnell wohl keine Liebesbeziehung mehr. Nachdem er 1996 bei der EM selbst verschoss, verzockte er sich am Sonntag im Finale gegen Italien mit der Nominierung seiner Schützen.

Gareth Southgate starrte entsetzt ins Nirgendwo, dann zog er los, seine Spieler zu trösten. 1996 hatte der heutige englische Teammanager im EM-Halbfinale gegen Deutschland in Wembley den letzten Elfmeter der Three Lions verschossen – am Sonntag nahm er auf ähnlich dramatische Weise Einfluss auf das Roulette vom Punkt im Endspiel gegen Italien.