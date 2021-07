Test- und Ausweiskontrolle : Strenge Sicherheitsmaßnahmen am Stadion in Rom

Strenge Sicherheitsmaßnahmen am Stadion in Rom

Nicht nur im, sondern auch vor dem Stadion in Rom trafen sich Fans der Ukrainer und der Engländer. Foto: AFP/ALBERTO PIZZOLI

Rom Vor dem Viertelfinal-Spiel der Engländer gegen die Ukrainer wurden die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Stadion in Rom verschärft. Das Gebiet um das Stadio Olimpico wurde abgeriegelt, Polizisten kontrollieren Ausweise und Corona-Tests.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind die Sicherheitsmaßnahmen vor dem EM-Viertelfinale zwischen England und der Ukraine rund um das Stadion in Rom deutlich verschärft worden. Die Arena war vor dem Anpfiff der Partie am Samstagabend (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) weiträumig abgeriegelt, an den Eingängen kontrollierten Polizisten und Sicherheitskräfte einzeln die Ausweise, Tickets und negative Corona-Test-Zertifikate aller Zuschauer.