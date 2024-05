Umfrage zur Kadernominierung Welcher DFB-Wackelkandidat hat sich ein EM-Ticket verdient?

Auch wenn sich Nagelsmann am Ende für 23 Spieler im finalen Aufgebot entscheiden sollte, ins Trainingslager im Weimarer Land (26. bis 31. Mai) könnten so oder so noch 26 Akteure mitreisen. Der Bundestrainer muss immerhin auf kurzfristige Ausfälle durch Verletzungen reagieren können. Der Münchner Leroy Sane etwa plagt sich seit Wochen mit Schambein-Problemen herum, auch Jamal Musiala und Florian Wirtz waren zuletzt nicht komplett fit. So wittert der ein oder andere Spieler sicherlich noch seine EM-Chance.