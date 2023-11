Drei Wege für DFB-Fans So funktioniert die zweite Verkaufsphase für die EM-Tickets

Die günstigsten Tickets für Spiele der Heim-EM 2024 kosten 30 Euro. Wie die Europäische Fußball-Union bekannt gab, werden für das Turnier in Deutschland mit 24 Mannschaften für die Gruppenphase zu diesem Preis insgesamt 270.000 Eintrittskarten dieser Kategorie „Fans First“ verkauft, platziert werden die Stadionbesucher in den zehn Ausrichterstädten jeweils hinter den Toren. Ausnahme ist das Eröffnungsspiel mit Deutschland am 14. Juni in München mit Karten für 50 Euro in dieser Kategorie. Ab dem Achtelfinale wird es grundsätzlich teurer. Das günstigste Ticket für das Finale am 14. Juli in Berlin kostet 95 Euro.