Fußball-Runde im Re-Live Sehen Sie hier den EM-Talk der RP noch mal im Video

Diskussionsthemen rund um die Nationalmannschaft, die Spiele in NRW und die anderen Mannschaften gibt es genug. Sei es die Aufstellung von Julian Nagelsmanns Kader, die EM-Stimmung im Land, das Verhältnis zwischen DFB-Team und Fans, die Organisation in den Gastgeberstädten, das Thema Sicherheit oder die Privilegien für die Uefa als Organisator der EM. All das wurde in der Runde besprochen. Außerdem ging es um die Stimmung im DFB-Lager in Herzogenaurach, das neue, frische Image des Verbandes, die Chancen des Teams bei der EM – und das Outfit von Andreas Rettig.