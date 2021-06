Von DJ Garrix und Bono : Das ist der offizielle EM-Song

Düsseldorf Was entsteht, wenn ein DJ und zwei Rockmusiker zusammen ein Lied entwickeln? Die Antwort liefert der offizielle Song zur Europameisterschaft. Das Werk soll das besondere Format der EM in diesem Jahr widerspiegeln.

Der offizielle Song zur EM 2021 heißt „We Are The People“. Herausgebracht hat ihn der niederländischen DJ Martin Garrix gemeinsam mit dem Sänger Bono und dem Gitarristen The Edge, die beide zur irischen Rockband U2 gehören.

Martin Garrix ist der offizielle Musiker der EM 2021. Von ihm stammt auch die Einlaufmusik für das Turnier. Der DJ und Musikproduzent ist für Chart-Erfolge wie „Animals“ und „In The Name Of Love“ bekannt. „Die Musik für eine der größten Sportveranstaltungen weltweit mit Bono und The Edge zu schreiben, war eine unglaubliche Erfahrung“, sagte Martin Garrix nach Uefa-Angaben.