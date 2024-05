EM-Rekorde Die torreichsten EM-Spiele der Fußballgeschichte

6. Frankreich - Schweiz 3:3 (Entscheidung durch 4:5 ní.E.)

Bei der EM 2021 scheiterte der amtierende Weltmeister im Achtelfinale an den den Schweizern. Mit 3:3 in letzter Minute retteten sich die Schweizer dann in die Verlängerung, die jedoch auch keinen Sieger fand. Im Elfmeterschießen triumphierte dann die Schweiz.

Das waren die Torschützen:

Frankreich: Karim Benzema (1:1 & 2:1), Paul Pogba (3:1)

Schweiz: Haris Seferovic (0:1 & 3:2), Mario Gavranovic (3:3)

Elfmeterschießen:

Frankreich: Paul Pogba (1:1), Olivier Giroud (2:2), Marcus Thuram (3:3), Presnel Kimpembe (4:4)

Schweiz: Mario Gavranovic (0:1), Fabian Schär (1:2), Manuel Akanji (2:3), Ruben Vargas (3:4), Admir Mehmedi (4:5)